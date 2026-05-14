Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обеспокоен принятым в России законом о праве использовать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. По его словам, деятельность 102-й российской военной базы в Гюмри должна осуществляться в рамках армянского законодательства, сообщает РИА Новости.

У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении, — заявил Пашинян.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста за рубежом. Проект также предусматривает, что по решению президента государственные органы будут обязаны принимать меры по защите россиян в случае их преследования со стороны зарубежных судов.

Позже директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев предупредил, что россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран. По его словам, ведомство может рекомендовать не посещать определенные страны.