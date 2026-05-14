День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 16:30

Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом

Пашинян заявил, что не опасается закона о защите россиян с помощью ВС РФ

Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обеспокоен принятым в России законом о праве использовать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. По его словам, деятельность 102-й российской военной базы в Гюмри должна осуществляться в рамках армянского законодательства, сообщает РИА Новости.

У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении, — заявил Пашинян.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста за рубежом. Проект также предусматривает, что по решению президента государственные органы будут обязаны принимать меры по защите россиян в случае их преследования со стороны зарубежных судов.

Позже директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев предупредил, что россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран. По его словам, ведомство может рекомендовать не посещать определенные страны.

Страны СНГ
Армения
Россия
Никол Пашинян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Петербурге задержали стрелка
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Главный дипломат США назвал вторую самую мощную армию в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
«Достаточно стула»: назван способ укрепить мышцы, не выходя из офиса
В России придумали, как заинтересовать зумеров работой
Актриса Чиповская раскрыла главную мысль «Гамлета» с Юрой Борисовым
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.