«Воображаемый мир»: депутат о словах Зеленского про «справедливый» ответ РФ Депутат Толмачев: призывы Зеленского несовместимы с заявлениями о справедливости

Призывы президента Украины Владимира Зеленского противоречат объективности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал слова политика, что Россию якобы ждет «справедливый ответ» за массированные удары по украинской территории. При этом, по мнению парламентария, Киев не заслуживает никакого доверия, учитывая все нарушенные обещания.

Зеленский давно оторвался от реальности. Его бывший пресс-секретарь [Юлия Мендель] подтвердила это в своем интервью Такеру Карлсону (американский журналист. — NEWS.ru). В своем воображаемом мире нелегитимный лидер нацистского режима может заявлять все что угодно. Его словам грош цена — сорванные переговорные процессы и нарушенные обещания свидетельствуют об этом. Русофобские и нацистские призывы несовместимы с заявлениями о справедливости, — высказался Толмачев.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что Зеленский может остаться в живых, если окажется в тюрьме. Однако, по его мнению, политику не грозит судебное преследование, пока он полезен своим покровителям.