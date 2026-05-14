14 мая 2026 в 16:14

«Поставили на шпагат»: в МИД раскрыли причину трудного положения Зеленского

Мирошник: преследование Ермака поставило Зеленского в трудное положение

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Трудное и крайне уязвимое положение украинского главы Владимира Зеленского вызвано развитием ситуации вокруг заключения под стражу его бывшего соратника и экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака, заявил в эфире «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Российский дипломат пояснил, что уголовное преследование бывшего чиновника отражает жесткое противостояние крупных зарубежных игроков за влияние на государственные институты Украины.

Это борьба за контроль над Украиной, контроль за ее управлением, финансовыми потоками и отмывочной машиной под названием «Украина» для целого ряда международных структур или целых отдельных государств. Зеленского поставили на шпагат, по сути дела, — сказал он.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил, что бывший руководитель офиса президента Украины способен уехать за рубеж и спрятаться, стремясь уклониться от уголовного процесса. При этом аналитик допустил и противоположный сценарий, при котором он примет решение не покидать пределы государства для защиты своей позиции от предъявленных претензий.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Ермак, по всей видимости, сумеет освободиться под денежный залог и уйти от ответственности по коррупционному делу. Тем не менее, согласно мнению экс-парламентария, данный громкий прецедент неизбежно отразится на дальнейшей политической карьере Зеленского.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

