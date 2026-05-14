Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хулиганстве с использованием травматического оружия, сообщает «МК в Питере». По данным расследования, он выстрелил из пистолета у одного из домов в поселке Романовка.

Сообщается, что стрельба велась во время конфликта. Пострадавший получил травмы бедер, врачи установили, что здоровью был причинен вред легкой степени.

У задержанного нашли зарегистрированный травматический пистолет и патрон. Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств и других причастных.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих подростков 13 и 15 лет после стрельбы в местном кафе. Инцидент с оружием произошел в заведении на Новодеревенской улице.