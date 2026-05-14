14 мая 2026 в 16:48

Крымчанин пытался прославиться видео с нарушениями ПДД и попался полицейским

В Крыму водителя, нарушавшего ПДД, задержали после просмотра видео в социальных сетях, сообщает «МК в Крыму». Он пересекал двойную сплошную, выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет и маневрировал между пешеходами.

Сообщается, что нарушителем оказался 20-летний местный житель со стажем вождения два года. Полицейским он заявил, что хотел «как-то себя показать». Он также рассчитывал, что его не смогут найти, так как на автомобиле не было номеров.

В отношении водителя составили административные материалы за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и повторное управление без ОСАГО. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что момент аварии с участием автомобиля рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) на Зубовском бульваре попал на видео. На записи видно, что спорткар задел столб, а затем врезался в дерево и бордюр.

