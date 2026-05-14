Москалькова сказала Лантратовой напутственные слова

Бывший омбудсмен Татьяна Москалькова пожелала своей преемнице Яне Лантратовой сохранить и приумножить все, чего удалось достичь аппарату уполномоченного по правам человека за 10 лет. Она отметила, что ее коллектив занимался помощью людям и решением их судеб, а без совместной работы невозможно было бы добиться результатов, представленных 12 мая президенту и парламенту, передает РИА Новости.

Сегодня передаю эстафету новому уполномоченному по правам человека Яне Валерьевне и желаю ей сохранить и приумножить все, что было достигнуто нашим коллективом за эти 10 лет, — заявила Москалькова.

Ранее бывшая уполномоченный по правам человека в России заявила, что хотела бы вернуться к работе в Государственной думе. По ее словам, закон позволяет ей баллотироваться на выборах депутатов, однако для принятия окончательного решения ей потребуется время.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отмечал, что Москалькова считается лучшим уполномоченным по правам человека в новейшей истории страны. Ключевым достижением экс-омбудсмена он назвал помощь гражданам в зоне проведения СВО.