День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 17:00

Мостовой раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу

Мостовой: «Зенит» сыграет как минимум вничью в Ростове и станет чемпионом

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

«Зенит» станет чемпионом России по футболу, считает экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что «Краснодар» спасет только чудо, которого, по его мнению, не произойдет.

У «Краснодара» единственный шанс, называется чудо. Чудеса, конечно, бывают, но, мне кажется, не в этом случае. Никто же не поверит, что «Зенит» не способен хотя бы на ничью с «Ростовом», которому уже ничего не надо. Здесь все было сказано в предпоследнем туре, — сказал Мостовой.

После проигрыша «Динамо» со счетом 1:2 «Краснодар» опустился на вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У коллектива Мурада Мусаева 63 очка. На вершину вернулся «Зенит»: в 29-м туре они обыграли «Сочи» (2:1) и в их активе стало 65 баллов. В последней игре сезона «Зенит» сразится в гостях с «Ростовом», а «Краснодар» — дома с «Оренбургом».

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев спрогнозировал возвращение российских клубов и сборных на международную арену в 2027 году. Он выразил надежду, что этот прогноз сбудется.

Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог раскрыла, почему не стоит пить ледяную воду в жару
Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.