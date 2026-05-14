Мостовой раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу

«Зенит» станет чемпионом России по футболу, считает экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что «Краснодар» спасет только чудо, которого, по его мнению, не произойдет.

У «Краснодара» единственный шанс, называется чудо. Чудеса, конечно, бывают, но, мне кажется, не в этом случае. Никто же не поверит, что «Зенит» не способен хотя бы на ничью с «Ростовом», которому уже ничего не надо. Здесь все было сказано в предпоследнем туре, — сказал Мостовой.

После проигрыша «Динамо» со счетом 1:2 «Краснодар» опустился на вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У коллектива Мурада Мусаева 63 очка. На вершину вернулся «Зенит»: в 29-м туре они обыграли «Сочи» (2:1) и в их активе стало 65 баллов. В последней игре сезона «Зенит» сразится в гостях с «Ростовом», а «Краснодар» — дома с «Оренбургом».

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев спрогнозировал возвращение российских клубов и сборных на международную арену в 2027 году. Он выразил надежду, что этот прогноз сбудется.