Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться

Увольняться лучше с 1 по 5 число месяца, в котором наибольшее количество рабочих дней, рассказала «ФедералПресс» эксперт по кадровому делопроизводству Евгения Федорова. Она отметила, что каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально.

Что касается выбора месяца, то декабрь — самый удачный вариант: в конце года многие компании выплачивают годовую премию и 13-ю зарплату. С финансовой точки зрения увольняться выгоднее всего именно в декабре, — рассказала Федорова.

Кадровый эксперт подчеркнула, что перед увольнением работник должен уведомить начальство за 14 дней. По ее словам, все накопленные дни отпуска компания выплатит в виде денежной компенсации.

Ранее адвокат Александр Барканов рассказал, что уволить сотрудника за использование искусственного интеллекта можно, если это запрещено в трудовом договоре. По его словам, в этом случае необходимо предоставить прямые доказательства работы с нейросетями.