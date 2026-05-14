Путин раскрыл, какие вопросы в экономике России считает «грустными»

Регулярное обсуждение параметров ключевой ставки, доступности долгосрочных кредитов и мер по стабилизации национальной валюты осуществляется руководством страны совместно с кабинетом министров и Центральным банком, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на юбилейном, Х съезде Союза машиностроителей России. Он отметил, что на мероприятии не хотел бы затрагивать эти «грустные» темы, передает сайт Кремля.

Сейчас все-таки 10-й съезд — юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале, — сказал он.

Ранее президент в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей заявил, что экономика России должна выйти на более высокие темпы роста. Глава государства также потребовал увеличить стабильность и прочность отечественной хозяйственной системы перед внешними вызовами.

Кроме того, Путин отметил, что российская экономика служит главным фундаментом для реализации намеченных планов в оборонном секторе и общественной сфере. Глава государства также обратил внимание на то, что преобладающая часть отечественных представителей делового сообщества придерживается патриотического курса.