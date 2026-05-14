Экс-нардеп ответил, что будет с Ермаком после отправки в СИЗО за коррупцию Экс-нардеп Килинкаров: Ермаку удастся выйти под залог и избежать наказания

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, скорее всего, сможет выйти под залог и избежать наказания по делу о коррупции, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Однако, по его словам, этот скандал окажет влияние на политическую судьбу главы государства Владимира Зеленского.

Я думаю, в самое ближайшее время найдутся компании, которые внесут за Ермака залог. Дело это будет очень долгое. Они попытаются его свести на нет. Я не уверен, что ему вынесут приговор и посадят на 12 лет, как этого требует прокурор. За более чем 12 лет НАБУ и Антикоррупционный суд не посадили ни одного чиновника. Почему он должен стать первым, мне сказать очень сложно. Да, дело громкое, и это будет иметь политические последствия для Зеленского и его окружения, но в отношении Ермака, я думаю, что он выйдет под залог, — сказал Килинкаров.

Ранее Киевский суд принял решение об аресте Ермака по обвинению в легализации 460 млн гривен (777,4 млн рублей). Однако судья разрешил ему выйти на свободу под залог в размере 180 млн гривен (304,2 млн рублей).