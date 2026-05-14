День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 11:42

Мантуров раскрыл объемы роста продукции ОПК России

Мантуров: выпуск продукции ОПК России вырос на 21% в 2025 году

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России в 2025 году увеличили объем выпуска продукции на 21%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на съезде машиностроителей России в Национальном центре «Россия». По его словам, выручка заводов ОПК по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) составила свыше $15 млрд.

В прошлом году предприятия ОПК увеличили общий объем производства на 21%, — подчеркнул Мантуров.

Зампред кабмина также отметил, что Союз машиностроителей за почти два десятилетия стал надежным партнером государства и эффективно защищает интересы тысяч предприятий реального сектора. Именно эта отрасль стала технологическим ядром и материальной основой оборонно-промышленного комплекса страны.

Кроме того, Мантуров добавил, что такая консолидация особенно важна в условиях проведения специальной военной операции. Он напомнил, что заводы в этой сфере разрабатывают и выпускают самые разные виды военной техники — от стрелкового оружия и боеприпасов до сложнейших ракетных и космических систем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска успешно применяют неядерные баллистические ракетные комплексы на СВО. Глава государства также подчеркнул, что в стране продолжат модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы.

Власть
Россия
Денис Мантуров
ОПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, даст ли Ермак показания против Зеленского
Шойгу высказался о переговорах по Украине
Выпускников предостерегли от покупки «реальных» сливов ЕГЭ
Россия предложила странам ШОС меру для борьбы с агрессивными действиями
В Госдуме предложили «изгонять» неугодные УК из домов без суда
Шойгу раскрыл, какое супероружие России стало прорывом отечественной науки
Володин высказался о письме жены актера Назарова с просьбой вернуться
Володин предупредил о наказании для вредивших России релокантов
Почему не работает Telegram сегодня, 14 мая: замедление, заблокируют ли
Белицкое, Гришино, Чайковка: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 мая
Известный журналист попал под обстрел незадолго до собственной смерти
Стало известно, что будет с телом телеведущего Молчанова
Китаевед предположил, с какой целью Трамп встретился с Си Цзиньпинем
Педиатр оказался педофилом: женщина сдала врача следствию
«Спасла тысячи людей»: Миронов высоко оценил деятельность Москальковой
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 мая: где сбои в России
Перевозчикам предрекли трудности с системой ожидания подтверждения товаров
Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в международный розыск
«Геополитическая фантазия»: Пушков о совместном правлении США и Китая
Киев и девять областей Украины остались без света
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.