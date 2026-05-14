Мантуров раскрыл объемы роста продукции ОПК России

Мантуров: выпуск продукции ОПК России вырос на 21% в 2025 году

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России в 2025 году увеличили объем выпуска продукции на 21%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на съезде машиностроителей России в Национальном центре «Россия». По его словам, выручка заводов ОПК по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) составила свыше $15 млрд.

В прошлом году предприятия ОПК увеличили общий объем производства на 21%, — подчеркнул Мантуров.

Зампред кабмина также отметил, что Союз машиностроителей за почти два десятилетия стал надежным партнером государства и эффективно защищает интересы тысяч предприятий реального сектора. Именно эта отрасль стала технологическим ядром и материальной основой оборонно-промышленного комплекса страны.

Кроме того, Мантуров добавил, что такая консолидация особенно важна в условиях проведения специальной военной операции. Он напомнил, что заводы в этой сфере разрабатывают и выпускают самые разные виды военной техники — от стрелкового оружия и боеприпасов до сложнейших ракетных и космических систем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска успешно применяют неядерные баллистические ракетные комплексы на СВО. Глава государства также подчеркнул, что в стране продолжат модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы.