14 мая 2026 в 10:53

В Европе раскрыли смысл ареста Ермака для Зеленского

BZ: арест Ермака стал последним предупреждением для Зеленского от Запада

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал последним предупреждением для главы государства Владимира Зеленского от Запада, пишет издание Berliner Zeitung. Журналисты считают, что европейские антикоррупционные сети хотели надавить на украинского президента для проведения реформ.

[Некоторые] видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам, — говорится в сообщении.

При этом, по мнению некоторых аналитиков, именно Вашингтон пытается повлиять на Зеленского. Кроме того, в издании указывается, что украинская элита, которая стремится к завершению конфликта, также участвует в происходящих событиях.

Ранее Киевский суд арестовал Ермака по делу о легализации 460 млн гривен (777,4 млн рублей). При этом суд разрешил ему выйти под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей).

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что НАБУ превращает экс-главу офиса Зеленского в «отработанный материал». По его словам, за давлением на политиков стоят западные кураторы, которые решили «вывести их из игры».

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

