Диетолог назвала лучшие блюда паназиатской кухни для поддержания здоровья

Мисо-суп с тофу и овощами, фо или другой прозрачный суп с говядиной и зеленью, а также поке с рыбой и контролируемой порцией риса считаются одними из самых полезных блюд паназиатской кухни, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Анна Шейфер. Врач посоветовала обратить внимание на нежирный вок с курицей или креветками.

Паназиатская кухня вполне подходит для ежедневного рациона, особенно если отдавать предпочтение домашним блюдам или выбирать «легкие» ресторанные варианты. Чтобы паназиатская еда действительно стала здоровой, стоит выбирать блюда, где основу составляют овощи, нежирный белок и рис или лапша в умеренной порции, а соус подается отдельно или в небольшом количестве, — порекомендовала Шейфер.

По ее мнению, блюда, в которых сочетаются белок, овощи и умеренная порция углеводов считаются наиболее сбалансированными по соотношению БЖУ. Врач также предостерегла от жареной во фритюре еды с обильным добавлением соусов: именно там чаще всего скрываются лишние калории, соль и сахар.

Ранее диетолог Наталья Мизинова предупредила, что низкожировые диеты не только не помогают похудеть, но и могут привести к еще большему набору веса и развитию тяжелых заболеваний. По ее словам, приверженность к такому типу питания «подарила» миру эпидемию сахарного диабета.