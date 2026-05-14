День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 16:20

«Достаточно стула»: назван способ укрепить мышцы, не выходя из офиса

Врач Хорошев: изометрическая гимнастика поможет развить мышцы во время работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Изометрические упражнения позволяют укрепить мышцы даже во время работы, заявил врач-невролог Павел Хорошев. По его словам, которые передает «Радио 1», данный способ также позволит сжечь большое количество калорий.

Он также порекомендовал добавить к физической активности контроль питания, ориентируясь на средиземноморскую или скандинавскую диету. По словам невролога, не менее важно соблюдение питьевого режима — необходимо выпивать два литра воды ежедневно.

[Изометрическая гимнастика] развивает силу мышц. К тому же, тратится большое количество калорий. Но сам объем мускулатуры не растет. Двигаться можно и нужно без отрыва от работы, и для этого не нужен спортзал — достаточно вашего стула и 40 минут внимания к себе, — поделился Хорошев.

Он подчеркнул, что на работе можно выполнять упражнение «сцепленные руки», стараясь развести их в стороны с усилием. По словам врача, это позволяет эффективно задействовать мышцы рук и груди. Для укрепления позвоночника специалист порекомендовал упереться ладонями в сиденье стула и попытаться приподнять тело.

Ранее травматолог-ортопед Шамиль Термитов назвал плавание лучшим способом предотвратить сколиоз. По его словам, обычная зарядка тоже полезна для здоровья позвоночника.

Здоровье
врачи
упражнения
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воображаемый мир»: депутат о словах Зеленского про «справедливый» ответ РФ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.