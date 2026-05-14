«Достаточно стула»: назван способ укрепить мышцы, не выходя из офиса Врач Хорошев: изометрическая гимнастика поможет развить мышцы во время работы

Изометрические упражнения позволяют укрепить мышцы даже во время работы, заявил врач-невролог Павел Хорошев. По его словам, которые передает «Радио 1», данный способ также позволит сжечь большое количество калорий.

Он также порекомендовал добавить к физической активности контроль питания, ориентируясь на средиземноморскую или скандинавскую диету. По словам невролога, не менее важно соблюдение питьевого режима — необходимо выпивать два литра воды ежедневно.

[Изометрическая гимнастика] развивает силу мышц. К тому же, тратится большое количество калорий. Но сам объем мускулатуры не растет. Двигаться можно и нужно без отрыва от работы, и для этого не нужен спортзал — достаточно вашего стула и 40 минут внимания к себе, — поделился Хорошев.

Он подчеркнул, что на работе можно выполнять упражнение «сцепленные руки», стараясь развести их в стороны с усилием. По словам врача, это позволяет эффективно задействовать мышцы рук и груди. Для укрепления позвоночника специалист порекомендовал упереться ладонями в сиденье стула и попытаться приподнять тело.

