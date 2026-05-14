Флеболог назвал ключевые признаки тромбоза вен

Тромбоз поверхностных вен зачастую приводит к отеку нижней конечности, локальному повышению температуры кожи и ее покраснению, заявил в беседе с «Здоровьем Mail» флеболог Геворг Мнацаканян. Он отметил, что боль в ногах — тоже тревожный признак.

Гораздо опаснее тромбоз глубоких вен, который может проявляться в виде напряжения мышц, затруднений с движением и отека всей нижней конечности, подчеркнул Мнацаканян. По его словам, у человека с такой проблемой пораженная нога может быть в два раза больше другой.

Врач предупредил, что при наихудших обстоятельствах тромбоз глубоких вен может привести к посинению ноги и даже гангрене. В качестве осложнения также не исключена тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.