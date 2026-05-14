День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 14:24

Флеболог назвал ключевые признаки тромбоза вен

Флеболог Мнацаканян: тромбоз вен часто приводит к отеку нижней конечности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тромбоз поверхностных вен зачастую приводит к отеку нижней конечности, локальному повышению температуры кожи и ее покраснению, заявил в беседе с «Здоровьем Mail» флеболог Геворг Мнацаканян. Он отметил, что боль в ногах — тоже тревожный признак.

Гораздо опаснее тромбоз глубоких вен, который может проявляться в виде напряжения мышц, затруднений с движением и отека всей нижней конечности, подчеркнул Мнацаканян. По его словам, у человека с такой проблемой пораженная нога может быть в два раза больше другой.

Врач предупредил, что при наихудших обстоятельствах тромбоз глубоких вен может привести к посинению ноги и даже гангрене. В качестве осложнения также не исключена тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.

Здоровье
заболевания
врачи
тромбоз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.