Хирург назвал напиток, провоцирующий варикозное расширение вен

Чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.

При склонности к варикозу или наличии этого заболевания пить кофе следует крайне осторожно. Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают, но если пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей, — подчеркнул Умнов.

Он отметил, что при употреблении чашки кофе происходит спазм сосудов, который активирует надпочечники и увеличивает выработку адреналина. По его словам, это приводит к повышению частоты сердечных сокращений.

Также происходит некоторая «централизация» кровообращения, то есть кровь от периферии перенаправляется больше к жизненно важным органам, таким как головной мозг, сердце и печень. Таким образом, в глубоких венах нижних конечностей, помимо спазма, происходит еще и уменьшение крови в венозном русле, что может способствовать появлению тромбоза и воспаления стенок этих сосудов, — добавил Умнов.

Он пояснил, что кровь пытается обойти такие участки, используя систему поверхностных вен. По словам хирурга, со временем это нарушает нормальную работу сосудов, соединяющих поверхностные и глубокие вены.

В норме кровь направляется из поверхностных вен в глубокие, но при наличии уже возникших патологий в последних клапаны, препятствующие обратному току крови в поверхностные сосуды, повреждаются, и это приводит к возрастанию кровотока по поверхностным венам. Стенки вен, в отличие от артерий, не обладают достаточной упругостью, что и приводит к появлению и углублению варикоза, — заключил Умнов.

