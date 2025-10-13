Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 06:20

Хирург назвал напиток, провоцирующий варикозное расширение вен

Хирург Умнов: злоупотребление кофе провоцирует варикоз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.

При склонности к варикозу или наличии этого заболевания пить кофе следует крайне осторожно. Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают, но если пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей, — подчеркнул Умнов.

Он отметил, что при употреблении чашки кофе происходит спазм сосудов, который активирует надпочечники и увеличивает выработку адреналина. По его словам, это приводит к повышению частоты сердечных сокращений.

Также происходит некоторая «централизация» кровообращения, то есть кровь от периферии перенаправляется больше к жизненно важным органам, таким как головной мозг, сердце и печень. Таким образом, в глубоких венах нижних конечностей, помимо спазма, происходит еще и уменьшение крови в венозном русле, что может способствовать появлению тромбоза и воспаления стенок этих сосудов, — добавил Умнов.

Он пояснил, что кровь пытается обойти такие участки, используя систему поверхностных вен. По словам хирурга, со временем это нарушает нормальную работу сосудов, соединяющих поверхностные и глубокие вены.

В норме кровь направляется из поверхностных вен в глубокие, но при наличии уже возникших патологий в последних клапаны, препятствующие обратному току крови в поверхностные сосуды, повреждаются, и это приводит к возрастанию кровотока по поверхностным венам. Стенки вен, в отличие от артерий, не обладают достаточной упругостью, что и приводит к появлению и углублению варикоза, — заключил Умнов.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что в чае пуэр содержится кофеин, который может негативно сказаться на людях с повышенной чувствительностью к этому веществу. Употребление напитка, по ее словам, может привести к повышению артериального давления и учащению пульса.

