Готовлю яблочно-карамельный латте дома — деликатес, который наполняет дом уютом

Этот латте — полноценный десерт, который можно пить. Он достаточно сладкий и насыщенный, чтобы заменить собой пирожное, но при этом согревает и бодрит, как хороший кофе.

Для яблочной основы одно среднее яблоко очищаю от кожуры и семян, нарезаю кубиками и тушу на сковороде с 1 ст. л. воды, 1 ч. л. корицы и щепоткой мускатного ореха до мягкости (5–7 минут). Разминаю в пюре вилкой или блендером.

На дно высокой чашки выкладываю 2 ст. л. яблочного пюре, добавляю 1–2 ст. л. карамельного сиропа. Вливаю 50 мл свежесваренного эспрессо. 150 мл молока вспениваю капучинатором до нежной пенки и аккуратно вливаю в чашку. Сверху украшаю пенкой, дополнительной каплей карамели и щепоткой корицы.

