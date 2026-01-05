Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 12:00

Вкуснее магазинных эклеров — кофейный веер с корицей: готовое тесто, сахарная пудра и 15 минут в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Забудьте о долгом замесе теста и сложном креме — эти изящные кофейные веера покоряют с первого хруста. Они сочетают в себе аромат свежесваренного эспрессо, сладковатую нотку корицы и нежную слоёную текстуру. Эта выпечка станет изюминкой утреннего кофе или лёгким десертом к вечернему чаю, даря ощущение уюта и праздника без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 2 столовые ложки растворимого кофе, 3 столовые ложки сахарной пудры, 1 чайная ложка молотой корицы, 1 яичный желток для смазки. Разморозьте тесто по инструкции. Смешайте сахарную пудру, кофе и корицу в мелкой миске. Раскатайте пласт теста в прямоугольник толщиной около 4 мм. Равномерно посыпьте всю поверхность кофейно-сахарной смесью. Плотно сверните тесто в рулет с двух длинных сторон, чтобы они встретились в центре. Слегка прижмите, затем нарежьте острым ножом на кусочки толщиной 2-3 см. Каждый кусочек выложите на противень с пергаментом срезом вверх и аккуратно расправьте слои, формируя веер. Смажьте каждую заготовку взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета. Дайте остыть и перед подачей при желании слегка посыпьте дополнительной сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Желатин и пачка вишни: мармеладные конфеты без химии за 10 минут
Общество
Желатин и пачка вишни: мармеладные конфеты без химии за 10 минут
Коптим грудинку дома: как превратить простую свинину в деликатес, от которого слюнки текут
Общество
Коптим грудинку дома: как превратить простую свинину в деликатес, от которого слюнки текут
Нежные сочники с творожной начинкой: рецепт для тех, кто не умеет готовить
Общество
Нежные сочники с творожной начинкой: рецепт для тех, кто не умеет готовить
Дух Рождества: простое и красивое печенье «Коровки» — старинный рецепт
Семья и жизнь
Дух Рождества: простое и красивое печенье «Коровки» — старинный рецепт
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
рецепты
завтраки
кофе
корица
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим за 15 минут: паста, которая покорит ваших гостей на Рождество
В США объяснили, почему Трамп не поможет Мачадо стать президентом Венесуэлы
Россиянка купила конфеты с личинками
Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт
У подростка удалили гигантскую кисту
В России предложили компенсировать ущерб обманутым покупателям жилья
Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов
В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях
Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура
Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру
В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах
Обстановка у изолятора Мадуро накалилась до предела
Культурологи объяснили мистическую славу Святок
«Ясно дал понять»: раскрыто новогоднее желание принца Гарри
В Минобороны раскрыли масштаб ударов по Украине
Названа средняя стоимость билета в кино в России
Российские силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников
Снегоход с людьми ушел под воду
Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев
Россиянина задержали за переводы запрещенной организации
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.