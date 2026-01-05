Вкуснее магазинных эклеров — кофейный веер с корицей: готовое тесто, сахарная пудра и 15 минут в духовке

Забудьте о долгом замесе теста и сложном креме — эти изящные кофейные веера покоряют с первого хруста. Они сочетают в себе аромат свежесваренного эспрессо, сладковатую нотку корицы и нежную слоёную текстуру. Эта выпечка станет изюминкой утреннего кофе или лёгким десертом к вечернему чаю, даря ощущение уюта и праздника без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоёного теста (500 г), 2 столовые ложки растворимого кофе, 3 столовые ложки сахарной пудры, 1 чайная ложка молотой корицы, 1 яичный желток для смазки. Разморозьте тесто по инструкции. Смешайте сахарную пудру, кофе и корицу в мелкой миске. Раскатайте пласт теста в прямоугольник толщиной около 4 мм. Равномерно посыпьте всю поверхность кофейно-сахарной смесью. Плотно сверните тесто в рулет с двух длинных сторон, чтобы они встретились в центре. Слегка прижмите, затем нарежьте острым ножом на кусочки толщиной 2-3 см. Каждый кусочек выложите на противень с пергаментом срезом вверх и аккуратно расправьте слои, формируя веер. Смажьте каждую заготовку взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета. Дайте остыть и перед подачей при желании слегка посыпьте дополнительной сахарной пудрой.

