04 марта 2026 в 07:34

Добавил в тесто две ложки кофе — и теперь это наш семейный десерт. Хрустящее, шоколадное, идеально к эспрессо

Фото: D-NEWS.ru
Утром, когда только открываешь глаза, но уже хочется чего-то вкусного, это печенье — идеальный старт дня. Оно не слишком сладкое, в самый раз. Хрустит, пахнет, тает. Макаешь в кофе — и понимаешь, что день начинается правильно. А главное — готовится быстро, а съедается еще быстрее.

Что понадобится

Беру 200 г сливочного масла, полтора стакана сахара, два стакана муки, полстакана какао-порошка, две столовые ложки растворимого кофе и четверть чайной ложки соли.

Как приготовить

Духовку разогреваю до 180 градусов. Противень застилаю бумагой для выпечки. Размягченное сливочное масло растираю с сахаром до однородности. Просеиваю муку, какао, добавляю растворимый кофе и соль, замешиваю тесто. Кладу тесто между двумя листами бумаги для выпечки и раскатываю в пласт толщиной примерно полсантиметра. Убираю в холодильник на 30 минут. Достаю, снимаю верхний лист бумаги и вырезаю печенье стаканом или формочками. Выкладываю на противень и выпекаю 15–20 минут до готовности. Полностью остужаю на решетке и подаю к кофе.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
кофе
рецепты
десерты
печенье
