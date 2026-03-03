Готовлю полезное печенье без сахара — с бананом, овсянкой и темным шоколадом. Настоящее объедение

Спелый банан не только заменяет сахар, но и связывает тесто, а темный шоколад добавляет насыщенный вкус. Этот рецепт станет спасением для родителей, чьи дети капризничают за столом! Печенье достаточно сладкое благодаря банану и шоколаду, но при этом содержит только полезные ингредиенты.

50 г темного шоколада растапливаю в микроволновке 40–60 секунд. 1 спелый банан разминаю вилкой до пюре. Смешиваю шоколад с бананом, добавляю 100 г овсяных хлопьев, 2 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. ванильного сахара и 2 ст. л. тыквенных семечек. Тщательно перемешиваю до получения плотного теста. Формирую ложкой 7 печений, выкладываю на пергамент и убираю в морозильную камеру на 1 час.

