03 марта 2026 в 17:02

Готовлю полезное печенье без сахара — с бананом, овсянкой и темным шоколадом. Настоящее объедение

Фото: D-NEWS.ru
Спелый банан не только заменяет сахар, но и связывает тесто, а темный шоколад добавляет насыщенный вкус. Этот рецепт станет спасением для родителей, чьи дети капризничают за столом! Печенье достаточно сладкое благодаря банану и шоколаду, но при этом содержит только полезные ингредиенты.

50 г темного шоколада растапливаю в микроволновке 40–60 секунд. 1 спелый банан разминаю вилкой до пюре. Смешиваю шоколад с бананом, добавляю 100 г овсяных хлопьев, 2 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. ванильного сахара и 2 ст. л. тыквенных семечек. Тщательно перемешиваю до получения плотного теста. Формирую ложкой 7 печений, выкладываю на пергамент и убираю в морозильную камеру на 1 час.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

