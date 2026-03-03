Яблоко и йогурт превращаю в шедевр: готовлю вкуснейшее печенье без добавления яиц

Аромат ванили и нежная яблочная начинка делают это печенье идеальным спутником для вечернего чаепития с семьей. Просто, вкусно и по-домашнему уютно.

250 г мягкого сливочного масла взбиваю с чуть меньше 1 стакана сахарной пудры до пышности. Добавляю 1 чайный стакан растительного масла, 1 чайный стакан йогурта, 1/2 пакетика разрыхлителя и 1/2 пакетика ванилина. Постепенно подсыпаю 4–5 стаканов муки, вымешивая мягкое эластичное тесто. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Формирую печенье с яблочной начинкой и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до легкого румянца.

