Открыл секрет идеальной начинки для печенья — теперь готовлю так: апельсиновые мини-рулетики

Если вы ищете идеальную пару к вечернему чаю, эти апельсиновые рулетики — то, что нужно. Аромат цедры, нежное тесто и сочная цитрусовая начинка — вкус, который дарит наслаждение.

Для теста: мука (2 стакана), сливочное масло (50 г), сметана (3 ст. л.), яйцо (1 шт.), сахар (80 г), сода (1/2 ч. л.), щепотка соли. Для начинки: апельсин (1 шт.), сахар (160 г), крахмал (1 ст. л.).

Готовлю так: сначала растираю размягченное сливочное масло с сахаром (80 г). Добавляю сметану, яйцо, соду, соль и постепенно ввожу просеянную муку. Замешиваю мягкое тесто, заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки апельсин тщательно мою, разрезаю на дольки, удаляю косточки и вместе с кожурой измельчаю в блендере с сахаром (160 г) и крахмалом до однородности. Охлажденное тесто раскатываю в прямоугольный пласт, равномерно распределяю апельсиновую начинку и аккуратно сворачиваю в плотный рулет. Снова убираю в холодильник на 20-30 минут, чтобы рулет хорошо держал форму. Затем нарезаю его на кусочки толщиной около 3 см, выкладываю на смазанный маслом противень срезом вниз и выпекаю в разогретой до 220°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.