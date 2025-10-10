Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:26

Диетолог раскрыла, кому опасно пить чай пуэр

Диетолог Русакова: чай пуэр не рекомендуется пить людям, восприимчивым к кофеину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чае пуэр содержится кофеин, поэтому людям, восприимчивым к нему, лучше воздержаться от употребления этого напитка, заявила «Вечерней Москве» диетолог Дарья Русакова. В противном случае у них может повыситься артериальное давление и участиться пульс.

По этой же причине пуэром не следует злоупотреблять беременным и кормящим женщинам, отметила Русакова. Она также посоветовала внимательно читать состав этого чая. Возможна индивидуальная непереносимость его компонентов, предупредила специалист.

Несмотря на противопоказания, пуэр имеет множество полезных свойств. В том числе он улучшает пищеварение, способствует снижению веса и уровня «плохого» холестерина, а также укрепляет иммунитет. Кроме того, этот чай обладает антиоксидантным действием, увеличивает уровень энергии и повышает концентрацию внимания, заключила врач.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что суточная норма употребления кофе не должна превышать три чашки. По ее словам, чрезмерное употребление кофеина может усилить тревожность и привести к нарушениям сна.

