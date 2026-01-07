Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:10

Дерматологи предупредили об опасности горячих батарей для здоровья

Sun: включение отопления может привести к сухости кожи и появлению новых морщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Включение системы отопления помогает защитить организм от переохлаждения, однако может привести к ряду нежелательных побочных эффектов, пишет The Sun. В первую очередь речь идет о так называемом эффекте центрального отопления, когда сухой и горячий воздух в помещении оказывает негативное воздействие на кожу.

Основные признаки этого состояния — покраснения в области носа и щек. Также могут наблюдаться сухость и шелушение кожи на участках под бровями, в зоне подбородка и в носогубных складках. По словам дерматолога Анджали Махто, продолжительная сухость способна усугубить мелкие морщины на лице и спровоцировать появление новых, особенно на лбу и под глазами.

Помимо этого, работа отопительных приборов высушивает воздух в комнате, что, в свою очередь, приводит к пересушиванию слизистых оболочек. Это повышает риск возникновения простудных заболеваний и различных инфекций. Системы отопления могут способствовать циркуляции в воздухе частиц пыли и других загрязнителей. Это может вызывать такие симптомы, как общая усталость, мышечные боли или раздражение глаз. Длительное пребывание в условиях высокой температуры, особенно в плохо проветриваемых помещениях, также чревато проблемами, связанными с перегревом организма. Среди них — тепловое истощение и обезвоживание.

Ранее дерматовенеролог Анастасия Разбежкина заявила, что в магазинах косметики разделение кремов на дневные и ночные представляет собой обычную маркетинговую уловку. По ее словам, кожа человека функционирует по одним и тем же принципам как днем, так и ночью. Специалист также обратила внимание на то, что в домашнем уходе нет строгой привязки к смене сезонов.

отопление
кожа
дерматологи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России составили топ-10 самых удачливых регионов в 2025 году
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.