Дерматологи предупредили об опасности горячих батарей для здоровья

Включение системы отопления помогает защитить организм от переохлаждения, однако может привести к ряду нежелательных побочных эффектов, пишет The Sun. В первую очередь речь идет о так называемом эффекте центрального отопления, когда сухой и горячий воздух в помещении оказывает негативное воздействие на кожу.

Основные признаки этого состояния — покраснения в области носа и щек. Также могут наблюдаться сухость и шелушение кожи на участках под бровями, в зоне подбородка и в носогубных складках. По словам дерматолога Анджали Махто, продолжительная сухость способна усугубить мелкие морщины на лице и спровоцировать появление новых, особенно на лбу и под глазами.

Помимо этого, работа отопительных приборов высушивает воздух в комнате, что, в свою очередь, приводит к пересушиванию слизистых оболочек. Это повышает риск возникновения простудных заболеваний и различных инфекций. Системы отопления могут способствовать циркуляции в воздухе частиц пыли и других загрязнителей. Это может вызывать такие симптомы, как общая усталость, мышечные боли или раздражение глаз. Длительное пребывание в условиях высокой температуры, особенно в плохо проветриваемых помещениях, также чревато проблемами, связанными с перегревом организма. Среди них — тепловое истощение и обезвоживание.

Ранее дерматовенеролог Анастасия Разбежкина заявила, что в магазинах косметики разделение кремов на дневные и ночные представляет собой обычную маркетинговую уловку. По ее словам, кожа человека функционирует по одним и тем же принципам как днем, так и ночью. Специалист также обратила внимание на то, что в домашнем уходе нет строгой привязки к смене сезонов.