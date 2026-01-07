Атака США на Венесуэлу
Диетолог назвала дешевую и одновременно полезную рыбу

Диетолог Соломатина рекомендовала россиянам есть минтая из-за полезных свойств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российским потребителям стоит обратить внимание на минтая: эта рыба имеет небольшую цену, но при этом она богата полезными свойствами, заявила ОТР диетолог Елена Соломатина. Именно так она отреагировала на сообщения, что в РФ все чаще экономят на рыбе, выбирая более доступные варианты. Так, на смену треске приходят минтай и крабовые палочки, а популярность мороженой рыбы растет.

У него нет такого ярко выраженного рыбного привкуса, который все перебивает. Минтай очень богат белком, а это у нас самое ценное в рыбе, если не считать полиненасыщенных жирных кислот, омеги-3 <…> и витамина D — это все больше в жирной морской рыбе. А минтай богат белком, богат фосфором, витаминами группы В, селеном, — сказала эксперт.

Она добавила, что минтай хорошо усваивается организмом. У этой рыбы почти нет ограничений, кроме случаев индивидуальной аллергии. Полезные вещества сохраняются и в рыбных консервах. Однако для здоровья лучше выбирать рыбу в собственном соку без добавления масла, а не, к примеру, кильку в томатном соусе. Продукт будет качественнее, если его изготовили недалеко от места вылова и в сезон.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева заявила, что самый надежный источник омеги-3 — это рыба и морепродукты. Она уточнила, что в различных продуктах эти кислоты присутствуют в разных формах. В качестве альтернативы источника полезных жиров Солнцева назвала льняное семя, растительные масла и орехи.

