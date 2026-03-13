Этот суп из горбуши — тот самый случай, когда простое становится шедевром. Делюсь дерзким трюком, который раскроет вкус

Этот суп из горбуши — тот самый случай, когда простое становится шедевром. Делюсь дерзким трюком, который раскроет вкус

Готовить — значит управлять вкусами. Здесь я покажу, как из одной скромной горбуши и пары корнеплодов извлечь максимум. Весь фокус — в поэтапном и внимательном отношении к каждому ингредиенту.

Что понадобится

Для бульона: 1 горбуша (около 800 г), 2 л холодной воды, 1 морковь, 1 репчатая луковица, 5–7 горошин черного перца, соль. Для супа: 1 стебель порея (белая и светло-зеленая часть), 2 стебля сельдерея, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. порошка карри, листы нори для подачи, свежемолотый черный перец.

Как я его готовлю

Первым делом разделываю рыбу. Полученные филе откладываю в сторону. Голову, хвост, кожу и кости тщательно промываю, складываю в кастрюлю и заливаю холодной водой. Довожу до кипения на сильном огне, снимаю всю пену, добавляю перец горошком и немного соли. Пока бульон закипает, беру морковь и луковицу, разрезаю вдоль пополам и обжариваю на абсолютно сухой раскаленной сковороде до появления выраженных черных подпалин. Опаленные овощи отправляю в кастрюлю к рыбе, убавляю огонь до минимума и варю бульон под неплотно прикрытой крышкой ровно 40 минут.

Процеживаю бульон через сито — мясо с головы можно отделить и вернуть в бульон, а кости и овощи больше не понадобятся. Теперь занимаюсь овощной основой: порей режу вдоль, промываю от песка и шинкую тонкими полукольцами, сельдерей очищаю от грубых волокон и нарезаю мелким кубиком. В кастрюле с толстым дном разогреваю масло, обжариваю сельдерей на сильном огне 5–7 минут до легкого румянца, затем добавляю порей, доливаю немного масла, убавляю огонь и томлю еще 5 минут. Всыпаю карри и прогреваю вместе с овощами около минуты, чтобы раскрыть аромат. Заливаю овощи процеженным горячим бульоном, довожу до кипения и варю 5 минут. Филе горбуши нарезаю крупными кусками, аккуратно опускаю в суп и варю на слабом огне ровно 5 минут — рыба должна лишь дойти до готовности, сохранив сочность. Снимаю кастрюлю с огня, пробую и при необходимости досаливаю, добавляю свежемолотый перец. Даю супу настояться под крышкой 5–7 минут. Пока суп настаивается, ножницами нарезаю лист нори на тонкие полоски. Разливаю суп по глубоким тарелкам, щедро посыпаю каждой порцию полосками нори и сразу подаю.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.