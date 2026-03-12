Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Дорада по-турецки в мультиварке: готовлю, когда хочется яркого вкуса, а не возни у плиты — нежнее не бывает

Фото: D-NEWS.ru
Турецкая кухня — это всегда щедрость, аромат специй и уважение к продукту. Этот рецепт дорады с овощами в мультиварке — тому подтверждение. Рыба, томящаяся в компании ярких перцев, сочных томатов и оливок, впитывает все соки и пряные нотки. А мультиварка волшебным образом превращает простой набор ингредиентов в гармоничное, самодостаточное блюдо, где нежнейшее филе буквально тает во рту.

Что понадобится

Дорада (или другая белая рыба) — 2 тушки (около 500-600 г), морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, чеснок — 2-3 зубчика, сладкий перец (разных цветов) — 2 шт., помидоры — 2-3 шт., перец чили — 1 шт., оливки без косточек — 50 г, оливковое масло — 3-4 ст. ложки, томатная паста — 1 ст. ложка, лимонный сок — 2 ст. ложки, молотая сладкая паприка — 1 ч. ложка, свежая петрушка — небольшой пучок, соль, свежемолотый черный перец — по вкусу, вода — 100-120 мл.

Как готовить

Рыбу очищаю от чешуи, потрошу, тщательно промываю и обсушиваю бумажными полотенцами. Слегка натираю солью и перцем. Овощи и зелень мою. Морковь и лук очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Чеснок мелко рублю. Сладкий перец и помидоры нарезаю кубиками примерно одинакового размера. Перец чили освобождаю от семян и тонко шинкую. Петрушку мелко нарезаю. Включаю мультиварку на режим «Жарка» или «Выпечка», наливаю оливковое масло и обжариваю рыбу со всех сторон до приятного золотистого цвета, примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

Аккуратно перекладываю зарумяненные тушки на тарелку. В оставшееся в чаше масло отправляю лук и морковь, пассерую около 5-6 минут до мягкости. Добавляю сладкий перец и чеснок, готовлю еще 3-4 минуты, помешивая. Затем вливаю воду, добавляю томатную пасту, нарезанные помидоры, половину петрушки, лимонный сок, паприку, соль и перец. Тщательно все перемешиваю и даю соусу немного прогреться. Сверху на овощную подушку выкладываю обжаренную рыбу, посыпаю оливками и оставшейся петрушкой.

Закрываю крышку, переключаю мультиварку на режим «Тушение» или «Запекание» и готовлю 30 минут. После сигнала даю блюду постоять под крышкой еще 10-15 минут, чтобы вкусы окончательно объединились. Подаю дораду с овощами теплой, поливая образовавшимся ароматным соусом.

