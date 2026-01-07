Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 16:30

Попытка США захватить российский танкер «Маринера» 7 января: что известно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня, 7 января, США начали операцию по захвату российского танкера «Маринера» у берегов Латинской Америки. Какие известны подробности о случившемся?

Что известно о захвате танкера «Маринера»

Американский спецназ 7 января провел операцию по захвату танкера «Маринера», идущего под российским флагом, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в авторском Telegram-канале.

«С борта судна передают фотографии зависшего рядом вертолета MH-6 Little Bird, который эксклюзивно используется спецподразделениями Пентагона. Пока неясно, решатся ли они на высадку или просто пугают. Все покажут ближайшие часы», — отметил он.

По данным Reuters, за последние несколько часов это вторая попытка задержания судна. Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что операцию по захвату танкера «Маринера» с воздуха обеспечивают топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США и британский Boeing Poseidon MRA1.

Береговая охрана США преследовала судно на протяжении 17 дней, пишет Telegram-канал Mash.

«Судно двигается в Северной Атлантике (вышло от побережья Венесуэлы) в соответствии с международным правом. От побережья США оно находится на расстоянии около 4000 километров. Ранее танкер назывался Bella 1 и в 2024 году попал под американские санкции. CNN сообщал, что „Маринера“ первоначально направлялась из Ирана в Венесуэлу, но около месяца назад изменила курс, чтобы избежать захвата», — говорится в сообщении канала.

Boeing P-8A Poseidon Boeing P-8A Poseidon Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», 5 января три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon ВМС США начали слежку за российским танкером.

Позднее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что судно «Маринера» подвергается непропорциональному преследованию со стороны военных США и НАТО в международных водах.

«Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера „Маринера“. В настоящее время наше судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права. При этом российскому плавсредству по непонятным для нас причинам уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО… Рассчитываем, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя», — отметили в дипведомстве.

За танкером «Маринера» следили Великобритания, Ирландия и Франция, сообщает газета Times. По ее данным, в слежке были задействованы самолет ирландской авиации и французский патрульный самолет, а также британский истребитель Eurofighter Typhoon.

Мария Баранова
М. Баранова
