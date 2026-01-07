Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 15:57

Стало известно о попытке захвата российского судна береговой охраной США

Reuters: береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера «Маринера»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Береговая охрана Соединенных Штатов проводит операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» у берегов Латинской Америки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По их информации, активная фаза действий началась после двухнедельного преследования судна в Атлантике.

Это уже вторая попытка захвата танкера за последние часы, говорится в материале. К операции были привлечены вооруженные силы США.

Ранее в Сеть попало эксклюзивное видео с борта танкера «Маринера», который атаковала береговая охрана США в Северной Атлантике. Кадры демонстрируют напряженную обстановку и сложные погодные условия в момент происшествия, включая густой туман, серьезно ухудшающий видимость. На опубликованных записях вдали также можно заметить корабль американской береговой охраны.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российский нефтяной танкер «Маринера» сталкивается с непропорциональным преследованием со стороны американских и натовских военных в международных водах. В дипломатическом ведомстве охарактеризовали такую ситуацию как тревожную и выходящую за рамки обычной практики.

США
танкеры
нефть
корабли
суда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу
Белесый туман и дубак до -30? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Замминистра обороны исполнил новогоднюю мечту российской школьницы
Названа причина крушения вертолета в Пермском крае
В США раскрыли причины задержания российского танкера
Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
Москвичей предупредили о падении атмосферного давления на «барическое дно»
Захарова пришла в недоумение, услышав о бескровной операции США в Венесуэле
«Та оправдывает»: патриарх Кирилл о грехе в противостоянии России и Запада
Сирийская армия приняла решение по курдским районам в Алеппо
Именитый гонщик сошел с дистанции на четвертом этапе «Дакара»
Мощный взрыв раздался в Одессе на фоне ревущей тревоги
Развод возлюбленного, липосакция рук, СВО: как живет певица Анна Семенович
«Нет никаких проблем»: Гренландия готова разместить у себя войска США
Стилист объяснил, как создать образ к любому мероприятию
Раскрыто, как курс рубля повлияет на стоимость автомобилей в 2026 году
В ГД рассказали о важном нововведении для многодетных в 2026 году
Попытка США захватить российский танкер «Маринера» 7 января: что известно
Ветеран разведки раскрыл, кто реально стоит за захватом Мадуро
Вулин раскрыл, кто контролирует Украину в противостоянии с Россией
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра
Общество

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.