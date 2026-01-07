Стало известно о попытке захвата российского судна береговой охраной США

Береговая охрана Соединенных Штатов проводит операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» у берегов Латинской Америки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По их информации, активная фаза действий началась после двухнедельного преследования судна в Атлантике.

Это уже вторая попытка захвата танкера за последние часы, говорится в материале. К операции были привлечены вооруженные силы США.

Ранее в Сеть попало эксклюзивное видео с борта танкера «Маринера», который атаковала береговая охрана США в Северной Атлантике. Кадры демонстрируют напряженную обстановку и сложные погодные условия в момент происшествия, включая густой туман, серьезно ухудшающий видимость. На опубликованных записях вдали также можно заметить корабль американской береговой охраны.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российский нефтяной танкер «Маринера» сталкивается с непропорциональным преследованием со стороны американских и натовских военных в международных водах. В дипломатическом ведомстве охарактеризовали такую ситуацию как тревожную и выходящую за рамки обычной практики.