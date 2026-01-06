Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 03:04

В Ленобласти сбили дрон ВСУ

Дрозденко: обломки дрона ВСУ упали на компрессорную станцию в Ленобласти

Комплекс РЭБ «Леший»
Средствами радиоэлектронной защиты подавлен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Волховском районе Ленобласти около деревни Бережки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Место падения обломков оцепила полиция. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Падение обломков БПЛА зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. Пострадавших нет. Угрозы возникновения пожара нет. Ущерб устанавливается, написал губернатор.

Ранее стало известно, что вечером 5 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, попыткам атаковать подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.

До этого Минобороны РФ информировало, что средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили 42 беспилотника. Дроны пытались атаковать семь регионов и Москву. Работа была проведена в период с 16:00 до 20:00 мск. Всего 16 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Рязанской области, пять БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два летевших на Москву.

Александр Дрозденко
Ленобласть
РЭБ
дроны
