06 января 2026 в 02:12

Небо «закрылось» для полетов еще над одним российским аэропортом

Росавиация сообщила о временных ограничениях на полеты в аэропорту Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Причиной мер названа необходимость обеспечения безопасности полетов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточняется в сообщении.

В своем заявлении представитель ведомства не уточнил конкретные сроки действия ограничений или их детальный характер, сославшись на стандартные процедуры безопасности. Аналогичные ограничительные меры уже вводились в другом регионе — в аэропорту Калуги (Грабцево).

Одновременно с этим в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена воздушная тревога. Это указывает на комплекс мер, принимаемых для контроля за обстановкой.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Египта, был вынужден совершить аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной непредвиденной ситуации, предварительно, стало задымление, возникшее в багажном отделении воздушного судна. На борту находились 222 пассажира, никто из которых не пострадал. К самолету сразу же подъехали аварийные службы.

