На жилой дом в Твери рухнули обломки беспилотника ВСУ SHOT: обломки дрона ВСУ врезались в дом в Твери и вызвали сильный пожар

На жилой многоэтажный дом в Твери упали фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил Telegram-канал SHOT. После этого на уровне девятого этажа начался сильный пожар. Официальных комментариев по ситуации не было.

При падении обломки дрона повредили несколько квартир на верхних этажах. Выбило несколько оконных рам, а упавшие осколки посекли припаркованные во дворе автомобили. На место прибыли все экстренные службы города. О пострадавших пока ничего неизвестно, говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о не менее 10 взрывах, прогремевших над Пензой. Канал написал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что вечером 5 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, попыткам атаковать подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов было сбито в небе над Брянской областью.