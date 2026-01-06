Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 02:32

На Украине проведены очередные кадровые перестановки в СБУ

Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ Поклада

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ротацию кадров в руководстве Службы безопасности страны. В частности, назначены новый первый заместитель главы СБУ и руководитель Антитеррористического центра, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Согласно обнародованным документам, первым заместителем главы СБУ назначен Александр Поклад. Примечательно, что он был уволен с должности заместителя главы ведомства и сразу же переназначен на более высокий пост.

Руководителем Антитеррористического центра при СБУ стал Денис Килимник, который также получил должность заместителя главы Службы безопасности. До этого Антитеррористический центр возглавлял Сергей Андрущенко, указ об освобождении которого от должности также был опубликован.

Данные кадровые решения свидетельствуют о продолжении процесса переформатирования руководства силового блока Украины. Назначения вступают в силу с момента подписания соответствующих указов президента.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что политика Зеленского будет меняться в сторону усиления терроризма. По его мнению, кадровые перестановки связаны с предстоящими выборами.

Украина
СБУ
Владимир Зеленский
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рейтинг Трампа вырос на три процента
Трамп высказался о вероятном проведении выборов в Венесуэле
Пьяный мужчина в Ленобласти обстрелял машину скорой помощи
На Украине проведены очередные кадровые перестановки в СБУ
Здоровье, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Алексей Маклаков
Пентагон нацелился на глобальное превосходство ВМС США в мире
Небо «закрылось» для полетов еще над одним российским аэропортом
Командир расчета БПЛА в одиночку ликвидировал 45 украинских солдат
США определили дедлайн для установления контроля над Гренландией
Названа дата следующего судебного заседания по делу Мадуро в Нью-Йорке
Воздушную тревогу объявили в «северном» регионе России
Ревнивый курянин забросил сопернику в окно гранату
Украинские ЦИПсО ставят цифровые ловушки для бойцов ВС РФ
В США предположили, что повлияло на решение Вашингтона атаковать Каракас
Рекорд Овечкина, золото фигуристов на ОИ, отмена санкций: прогноз на 2026-й
В Подмосковье лифт придавил женщину во время уборки
Германии не понравились слова Медведева о похищении Мерца
Старший сын Кадырова получил новую высокую должность
«Правда восторжествовала»: власти Венесуэлы отстояли свою страну в СБ ООН
Один из российских аэропортов «захлопнулся» для полетов самолетов
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.