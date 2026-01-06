На Украине проведены очередные кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ротацию кадров в руководстве Службы безопасности страны. В частности, назначены новый первый заместитель главы СБУ и руководитель Антитеррористического центра, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Согласно обнародованным документам, первым заместителем главы СБУ назначен Александр Поклад. Примечательно, что он был уволен с должности заместителя главы ведомства и сразу же переназначен на более высокий пост.

Руководителем Антитеррористического центра при СБУ стал Денис Килимник, который также получил должность заместителя главы Службы безопасности. До этого Антитеррористический центр возглавлял Сергей Андрущенко, указ об освобождении которого от должности также был опубликован.

Данные кадровые решения свидетельствуют о продолжении процесса переформатирования руководства силового блока Украины. Назначения вступают в силу с момента подписания соответствующих указов президента.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что политика Зеленского будет меняться в сторону усиления терроризма. По его мнению, кадровые перестановки связаны с предстоящими выборами.