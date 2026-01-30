Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:12

Захарова раскритиковала обвинения Минкульта Украины в адрес артистов балета

Захарова назвала пещерной дерусификацией обвинения в адрес украинских артистов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Обвинения Министерства культуры Украины в адрес артистов Национальной оперы, выступавших за границей с «Лебединым озером», можно назвать «пещерной дерусификацией», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это наглядный пример русофобии, которую активно продвигает Киев во всех аспектах жизни общества, передает корреспондент NEWS.ru.

Это не что иное, как очередной пример пещерной дерусификации, которая насаждается киевским нацистским режимом во всех сферах жизни, — прокомментировала Захарова.

Ранее сообщалось, что ведущие солисты балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь могут быть уволены за участие в гастролях с «Лебединым озером». Артисты нарушили запрет на исполнение произведений российских композиторов, включая Чайковского. Их действия вызвали недовольство руководства, и сейчас администрация совместно с Минкультом изучает меры. С сайта оперы были удалены фотографии и биографии танцовщиков.

До этого сообщалось, что Кривоконь лишился брони от призыва. Оперный театр официально подтвердил эту информацию. Конечное решение будет принято после служебного расследования.

Мария Захарова
МИД РФ
Украина
артисты
балет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль откроет КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер
Захарова заявила о смене риторики ЕС в оценке действий Зеленского
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.