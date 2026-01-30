Обвинения Министерства культуры Украины в адрес артистов Национальной оперы, выступавших за границей с «Лебединым озером», можно назвать «пещерной дерусификацией», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это наглядный пример русофобии, которую активно продвигает Киев во всех аспектах жизни общества, передает корреспондент NEWS.ru.

Это не что иное, как очередной пример пещерной дерусификации, которая насаждается киевским нацистским режимом во всех сферах жизни, — прокомментировала Захарова.

Ранее сообщалось, что ведущие солисты балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь могут быть уволены за участие в гастролях с «Лебединым озером». Артисты нарушили запрет на исполнение произведений российских композиторов, включая Чайковского. Их действия вызвали недовольство руководства, и сейчас администрация совместно с Минкультом изучает меры. С сайта оперы были удалены фотографии и биографии танцовщиков.

До этого сообщалось, что Кривоконь лишился брони от призыва. Оперный театр официально подтвердил эту информацию. Конечное решение будет принято после служебного расследования.