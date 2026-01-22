Ведущих украинских артистов балета могут уволить из-за русской классики «Страна.ua»: ведущих артистов оперы Украины могут уволить за «Лебединое озеро»

Ведущих солистов балета Национальной оперы Украины могут уволить из-за участия в европейских гастролях с постановкой «Лебединое озеро», сообщает издание «Страна.ua». Как пишут авторы, артисты Наталья Мацак и Сергей Кривоконь нарушили негласный запрет на произведения российских композиторов, в данном случае Петра Чайковского.

По информации издания, балерина и танцовщик приняли участие в турне с United European Ballet. Их действия были расценены как нарушение внутренней политики театра. В настоящее время руководство оперы совместно с Министерством культуры Украины рассматривает возможные меры в рамках трудового законодательства. При этом фотографии и биографии артистов уже удалены с официального сайта оперы.

Отмечается, что Наталья Мацак уже выступала публично против политики изъятия русской классики из репертуара. Она заявляла, что для поддержания культурного диалога необходимо уважать мировое наследие, а отказ от него приносит серьезный вред.

Ранее в TikTok завирусился ролик, в котором сравнивают исполнение балета «Лебединое озеро» в Большом театре и Американском театре балета в Нью-Йорке. Пользователи назвали иностранных танцовщиц «гусынями на пенсии».