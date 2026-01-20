Атака США на Венесуэлу
«Гуси на пенсии»: американских балерин публично унизили, сравнив с русскими

В TikTok американских балерин назвали гусями из-за россиянок из Большого театра

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В TikTok завирусился ролик, в котором сравнивают исполнение балета «Лебединое озеро» в Большом театре и Американском театре балета в Нью-Йорке. Пользователи назвали британских танцовщиц гусями.

В Большом театре танцуют маленькие лебеди, а в Королевском — гусыни на пенсии, — отметил один из них.

В комментариях также отметили, что Большой театр ассоциируется с грацией и легкостью, тогда как американский театр дает «чувство тяжести». Один из пользователей подчеркнул, что ничего не понимает в балете, но талант россиянок, по его словам, сразу заметен.

Русский балет — это золотой стандарт! — добавил другой.

Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления балерины Светланы Захаровой. Решение связано с международной напряженностью, которая может повлиять на проведение спектакля.

Известная французская актриса Фанни Ардан до этого посетила Москву со спектаклем «Жажда страсти». Артистка призналась, что для нее нет разницы, где играть пьесу — в Москве или Париже, так как она не делит зрителей на русских и иностранцев.

