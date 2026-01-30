Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 14:07

В Киеве задумались о крайних мерах в отношении горожан из-за энергокризиса

Нардеп Евтушок: в Киеве допускают возможность принудительной эвакуации жителей

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Власти Киева могут рассмотреть вариант принудительной эвакуации жителей столицы в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме, сообщил телеканалу «Новости.live» депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Евтушок. По его словам, чиновники обсуждают соответствующий сценарий на случай продолжения атак на объекты энергетики.

Чиновники рассматривают сценарий отселения киевлян, если атаки на энергосистему продолжатся. Речь идет даже о применении «государственного принуждения», — сказал Евтушок.

При этом нардеп отметил, что для реализации масштабного отселения киевлян в стране отсутствует необходимая инфраструктура. Он подчеркнул, что в данный момент на Украине не хватает мест для размещения возможных переселенцев.

Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах.

Прежде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Отключения электроэнергии могут длиться более 16 часов в сутки. Проблемы усугубляются из-за политики киевских властей, которые перенаправляют электроэнергию с гражданских нужд на военные после ударов по энергоинфраструктуре.

Украина
Киев
депутаты
эвакуации
