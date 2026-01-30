Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан

Зеленский поручил главе Минобороны заняться вопросом принудительной мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову разобраться с проблемой «бусификации», под которой подразумевается насильственная мобилизация граждан в армию, передает телеканал «Суспiльне». В ходе встречи с главой Минобороны он выделил несколько приоритетных для ведомства направлений.

Первой и самой важной украинский лидер обозначил усиление системы противовоздушной обороны, чтобы защитить небо страны. Второй задачей стала борьба с «бусификацией», но что конкретно нужно делать, Зеленский не уточнил. Также он попросил своего помощника Павла Палису и Федорова завершить все спорные вопросы, связанные с контрактной службой в армии.

Президент заявил, что все контракты с военными должны работать четко и прозрачно. Кроме того, он отдельно поднял тему дронов, которые могут частично заменить артиллерию и сэкономить деньги.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком представители территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) насильно мобилизовали священнослужителя УПЦ. Его схватили утром 28 января по дороге на работу, после чего его доставили в городской военкомат.

