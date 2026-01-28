Лью молоко в картошку — и сразу в духовку: так готовится буланжер, французская запеканка с обалденным вкусом

Этот французский рецепт буланжерf удивляет своей простотой и результатом. Обычный картофель, молоко и немного масла в духовке превращаются в нежную запеканку с хрустящей корочкой и насыщенным сливочным вкусом. Блюдо выглядит эффектно, а готовится из самых доступных ингредиентов.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, репчатый лук — 2 шт., сливочное масло — 60 г, молоко — 400 мл, соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками, лук нашинкуйте кольцами. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выкладывайте слоями картофель и лук, слегка подсаливая каждый слой. Верх сделайте ровным — он будет красиво подрумяниваться. Залейте горячим молоком так, чтобы оно доходило почти до верха картофеля, но не покрывало его полностью. Полейте растопленным сливочным маслом, накройте форму фольгой и запекайте при 200 °C около 40 минут. Затем снимите фольгу, уменьшите температуру до 180 °C и готовьте ещё 35–40 минут до золотистой корочки.

