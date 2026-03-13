Эта чечевица с хрустящим луком — мой новый фаворит для постного и ПП-стола. Ореховый вкус и грибные нотки в одном блюде

Эта чечевица с хрустящим луком — мой новый фаворит для постного и ПП-стола. Ореховый вкус и грибные нотки в одном блюде

Этот рецепт — небольшое путешествие на Восток, устроенное на вашей кухне. Имбирь и чеснок задают пряный, согревающий тон, лавровый лист добавляет глубину, а свежая кинза и долька лимона вносят необходимую свежесть.

Что понадобится

Коричневая чечевица, 300 г; репчатый лук, 3 крупные головки; свежий корень имбиря — кусочек 3–4 см; чеснок — 3 зубчика; растительное масло — 5 ст. л.; лавровый лист — 2 шт.; свежая кинза, небольшой пучок; свежий шалфей, несколько веточек (по желанию); лимон — 1 шт.; соль, перец черный молотый — по вкусу; вода — 800 мл.

Как я его готовлю

Лук очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Чеснок и имбирь очищаю и мелко рублю. В большом сотейнике или кастрюле с толстым дном разогреваю 3 столовые ложки масла на сильном огне. Всыпаю сухую чечевицу и активно обжариваю, постоянно помешивая, около 3 минут, пока зерна не станут ароматными. Затем добавляю измельченные имбирь и чеснок, лавровый лист, соль и перец, перемешиваю. Вливаю горячую воду, довожу до кипения, накрываю крышкой и убавляю огонь до минимума. Тушу 25–30 минут, пока чечевица не станет мягкой, но сохранит форму, и жидкость почти полностью не впитается.

В сковороде разогреваю оставшиеся 2 ложки масла и выкладываю лук. Обжариваю на среднем огне, периодически помешивая, около 10–12 минут, до красивого золотисто-коричневого цвета и хрустящей текстуры. Готовый лук выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Кинзу и шалфей промываю, обсушиваю и отделяю листики. Лимон ошпариваю кипятком и нарезаю крупными дольками. Готовую чечевицу выкладываю на сервировочное блюдо, сверху горкой выкладываю хрустящий лук и посыпаю свежей зеленью. Подаю сразу, с дольками лимона, чтобы можно было сбрызнуть блюдо свежим цитрусовым соком по вкусу.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.