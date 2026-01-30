МИД потребовал от ФРГ консульского доступа к задержанному россиянину Захарова потребовала от Германии дать доступ к задержанному за сбор гумпомощи

Россия потребовала от Германии незамедлительно предоставить консульский доступ к россиянину, которого задержали за сбор гуманитарной помощи, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, 21 января немецкие силовики задержали Сурена Абаджяна по обвинению в поставках гуманитарных и иных грузов на Донбасс, передает корреспондент NEWS.ru.

Потребовали от немецкой стороны обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному россиянину для прояснения ситуации и защиту его прав и интересов. Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания, — сказала Захарова.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит восстановить диалог с Россией. Политик подчеркнул, что сейчас риторика Мерца звучит более конструктивно. По его словам, полгода назад ситуация была иной.

До этого внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в бундестаге Адис Ахметович заявил, что Мерц должен проявить смелость и начать прямые переговоры с президентом России. Он раскритиковал формат трехсторонних консультаций в Абу-Даби, на которых, по его мнению, Германия упускает дипломатическую инициативу.