Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:48

Раскрыто, сколько семей участников СВО получили помощь

Москалькова: свыше 10,6 тыс. членов семей бойцов СВО получили гумпомощь в 2025-м

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 10,6 тыс. членов семей участников спецоперации получили гуманитарную помощь в 2025 году при содействии аппарата уполномоченного по правам человека, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова на заседании комитета Совфеда по социальной политике. Она уточнила, что поддержка оказывалась в рамках взаимодействия ее института с фондом «Защитник Отечества».

В рамках взаимодействия нашего института с Госфондом «Защитник Отечества» более 10,6 тыс. человек, это семьи участников СВО, получили гуманитарную помощь, — сказала Москалькова.

По ее словам, тематика обращений от родственников бойцов самая разнообразная. Чаще всего люди пытаются установить судьбу тех, кто числится без вести пропавшим — это направление остается наиболее болезненным и востребованным. Также поступает огромное количество запросов по социальным вопросам, которые затрагивают практически все сферы жизни.

Ранее Москалькова заявила, что вопрос о возвращении удерживаемых на Украине курян находится в повестке проходящих российско-украинских переговоров. По ее словам, речь идет о 10 мирных жителях Курской области.

Россия
участники СВО
Татьяна Москалькова
гумпомощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии не нашли оснований для досрочных выборов президента
«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой
Депутат Миронов призвал ужесточить наказание для педофилов и маньяков
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.