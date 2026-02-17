Раскрыто, сколько семей участников СВО получили помощь

Более 10,6 тыс. членов семей участников спецоперации получили гуманитарную помощь в 2025 году при содействии аппарата уполномоченного по правам человека, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова на заседании комитета Совфеда по социальной политике. Она уточнила, что поддержка оказывалась в рамках взаимодействия ее института с фондом «Защитник Отечества».

По ее словам, тематика обращений от родственников бойцов самая разнообразная. Чаще всего люди пытаются установить судьбу тех, кто числится без вести пропавшим — это направление остается наиболее болезненным и востребованным. Также поступает огромное количество запросов по социальным вопросам, которые затрагивают практически все сферы жизни.

Ранее Москалькова заявила, что вопрос о возвращении удерживаемых на Украине курян находится в повестке проходящих российско-украинских переговоров. По ее словам, речь идет о 10 мирных жителях Курской области.