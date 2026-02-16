Зимняя Олимпиада — 2026
Москалькова ответила на вопрос о возвращении с Украины 10 курян

Москалькова: возвращение 10 курян стоит на повестке переговоров в Женеве

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вопрос о возвращении удерживаемых на Украине курян находится в повестке проходящих российско-украинских переговоров, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о 10 мирных жителях Курской области.

К сожалению, 10 жителей Курской области, Суджанского района, продолжают удерживаться на территории Украины, в Сумах. И сегодняшние переговоры российско-украинские и американские имеют и этот вопрос в повестке, — отметила она.

До этого Москалькова сообщила, что передала данные о преступлениях ВСУ против мирного населения в Следственный комитет. По ее словам, по каждому такому факту следственные органы проводят расследование.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих мирных переговорах России, Украины и США в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов, чем в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента РФ, среди них есть и территориальный. Также появилась информация, что одной из тем предстоящих переговоров станет вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

