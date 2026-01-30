Россиянина осудили на 18 лет за шпионаж для СБУ

Волгоградский областной суд приговорил 52-летнего Павла Палехова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за съемку территории воинской части Минобороны РФ в интересах Службы безопасности Украины, сообщила прокуратура Волгоградской области. Россиянин снимал часть при помощи квадрокоптера и мобильного телефона.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Палехова к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев, — говорится в сообщении.
Ранее против жителя Самары возбудили уголовное дело о государственной измене за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Установлено, что с марта по октябрь 2024 года фигурант собирал и передавал через мессенджер сведения, которые могли быть использованы против России.
До этого Томский областной суд приговорил несовершеннолетнего жителя региона к 8,5 года лишения свободы за государственную измену и диверсии в пользу Украины. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Томской области, подросток признан виновным в совершении диверсионно-террористических актов против объектов связи.