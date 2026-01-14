Пытавшийся поработать на Украину подросток получил срок за госизмену Томский областной суд приговорил несовершеннолетнего к 8,5 года за госизмену

Томский областной суд приговорил несовершеннолетнего жителя региона к восьми с половиной годам лишения свободы за государственную измену и диверсии в пользу Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Томской области. Подросток был признан виновным в совершении диверсионно-террористических актов против объектов связи региона.

Приговором Томского областного суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ч. 1 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Мариуполе подростка 2008 года рождения, подозреваемого в сборе и передаче информации о дислокации российских воинских частей украинской разведке. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Кроме того, прокуратура Крыма сообщила, что перед судом предстанет жительница Московской области, обвиняемая в съемке российской военной техники для ВСУ. Ей вменяется государственная измена, максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.