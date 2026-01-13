Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:24

В ФСБ сообщили о задержании подростка по делу о госизмене в Мариуполе

Подростка в Мариуполе подозревают в передаче данных разведке Украины

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
В Мариуполе задержан подросток 2008 года рождения, подозреваемый в сборе и передаче сведений о расположении российских воинских частей украинской разведке, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя г. Мариуполя, 2008 г. р., причастного к государственной измене, — отметили в ведомстве.

Ранее Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) Леонида Каца. Его обвиняют в государственной измене. Кац уже имел проблемы с законом. Магистранта неоднократно подвергали административным арестам по статье о мелком хулиганстве. Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, проходило в закрытом режиме. Детали уголовного дела в суде не комментировали.

До этого суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу спецслужбам Украины данных о работе предприятия ВПК России. В региональной прокуратуре уточнили, что его признали виновным в госизмене.

Мариуполь
ДНР
госизмены
ГУР МО Украины
