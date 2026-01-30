Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:00

Водитель объяснил, как сделать поездку на такси более дешевой

Таксист Павлов: при заказе такси нужно следить за геолокацией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На поездках в такси можно сэкономить, если при заказе в смартфоне изменить геолокацию на более удобную для водителя, рассказал в беседе с NEWS.ru таксист Андрей Павлов. По его словам, вызывать машину могут сразу несколько человек, чтобы было дешевле.

Замечено, что заказ может обойтись несколько дешевле, если вы, например, перейдете дорогу — возможно, туда таксисту будет легче добраться. Еще одна «фишка» — заказывать машину на компанию. Обычно это выгоднее, чем поездка в одиночку. Так, функция «Вместе», которая интегрирована в некоторые сервисы, по цене практически не отличается от самого экономичного тарифа, — сказал таксист.

Кроме того, при заказе машины в плохую погоду он посоветовал рассматривать сразу несколько тарифов.

Подчас при высоком спросе «Эконом» не всегда оказывается самым дешевым. «Комфорт» и «Комфорт+» в отдельных случаях могут предлагать более выгодные цены, потому что их реже заказывают, — пояснил Павлов.

Ранее сообщалось, что цены на такси в Москве и Подмосковье на фоне мощного снегопада и высокого спроса выросли в 2–3,5 раза. Из-за плохой погоды машина может ехать дольше обычного. В Госдуме заявили, что работодателям следует компенсировать сотрудникам проезд на работу и обратно. Инициатива касается регионов, где дорога может представлять угрозу здоровью.

Москва
такси
цены
снегопады
экономия
дешевый
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.