Водитель объяснил, как сделать поездку на такси более дешевой Таксист Павлов: при заказе такси нужно следить за геолокацией

На поездках в такси можно сэкономить, если при заказе в смартфоне изменить геолокацию на более удобную для водителя, рассказал в беседе с NEWS.ru таксист Андрей Павлов. По его словам, вызывать машину могут сразу несколько человек, чтобы было дешевле.

Замечено, что заказ может обойтись несколько дешевле, если вы, например, перейдете дорогу — возможно, туда таксисту будет легче добраться. Еще одна «фишка» — заказывать машину на компанию. Обычно это выгоднее, чем поездка в одиночку. Так, функция «Вместе», которая интегрирована в некоторые сервисы, по цене практически не отличается от самого экономичного тарифа, — сказал таксист.

Кроме того, при заказе машины в плохую погоду он посоветовал рассматривать сразу несколько тарифов.

Подчас при высоком спросе «Эконом» не всегда оказывается самым дешевым. «Комфорт» и «Комфорт+» в отдельных случаях могут предлагать более выгодные цены, потому что их реже заказывают, — пояснил Павлов.

Ранее сообщалось, что цены на такси в Москве и Подмосковье на фоне мощного снегопада и высокого спроса выросли в 2–3,5 раза. Из-за плохой погоды машина может ехать дольше обычного. В Госдуме заявили, что работодателям следует компенсировать сотрудникам проезд на работу и обратно. Инициатива касается регионов, где дорога может представлять угрозу здоровью.