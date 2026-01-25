Работодателей могут обязать оплачивать такси сотрудникам

Работодателям следует компенсировать сотрудникам проезд на работу и обратно, если требуется очное присутствие в сильные морозы, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с РИА Новости. Инициатива касается регионов, где температура воздуха опускается ниже минус 25 градусов и дорога может представлять угрозу здоровью.

В ряде регионов морозы ниже минус 25 градусов — обычное явление, и дорога на работу в таких условиях может представлять прямую угрозу здоровью. Если же работодатель настаивает на очном присутствии сотрудника, то такие требования должны сопровождаться дополнительными гарантиями. <...> Например, оплату такси туда и обратно, — сказал Хамитов.

Кроме того, депутат отметил, что сотрудникам при экстремально низких температурах следует предоставлять возможность удаленной работы. По его словам, современные цифровые решения позволяют специалистам эффективно работать дистанционно, что снижает риски для здоровья и отвечает интересам и работников, и работодателей.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить право сотрудников на удаленную работу в период сильных морозов для защиты их здоровья. По его мнению, пороговые температурные значения должны определять субъекты РФ. Чернышов направил предложение министру труда.