16 декабря 2025 в 15:37

Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прокуратура обязала работодателя выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ведомства региона. Мужчина работал водителем автобуса, однако некоторое время не был устроен официально.

Сообщается, что в ведомстве провели проверку и направили иск в суд об установлении отношений трудовыми, несмотря на неофициальный формат работы. Суд удовлетворил требования.

С организации взыскали долг по зарплате в размере 158 тыс. рублей. Права жителя Ямала восстановлены.

Ранее депутат Екатерина Стенякина рассказала, что работники имеют право на получение заработной платы за труд, при задержке выплат они могут использовать несколько инструментов защиты. Так, по ее словам, после 15 дней просрочки сотрудник вправе приостановить работу до погашения всей задолженности.

Ямал
долги
работодатель
прокуратура
