13 декабря 2025 в 03:32

В Госдуме раскрыли, что делать сотруднику при задержке зарплаты

Депутат Стенякина: при задержке зарплаты сотрудник может приостановить работу

Работа в офисе
Работники имеют право на получение заработной платы за труд, при задержке выплат они могут использовать несколько инструментов защиты, заявила в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Так, по ее словам, после 15 дней просрочки сотрудник вправе приостановить работу до погашения всей задолженности.

После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, за исключением некоторых категорий, — сказала Стенякина.

Такое право предусмотрено Трудовым кодексом для большинства категорий работников. Исключение касается военных, спасателей, медиков скорой помощи и сотрудников опасных производств.

Перед приостановкой необходимо в письменной форме уведомить работодателя о временном прекращении трудовой деятельности, составив извещение в двух экземплярах и получив подпись руководителя на своем экземпляре. Депутат подчеркнула, что задержкой считается первый день после установленной даты выплаты, и это касается всех оговоренных сумм: аванса, премии, отпускных.

В случае невыплаты зарплаты работник может обратиться в Роструд через электронный сервис, в профсоюз, прокуратуру или подать иск в суд. По данным Росстата, на конец сентября 2025 года общая задолженность по зарплате в России приближалась к 2 млрд рублей, причем наиболее проблемной отраслью называется строительство.

Ранее сообщалось, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников выходить на работу в новогодние праздники без их добровольного согласия. Исключения из этого правила строго оговорены в Трудовом кодексе.

